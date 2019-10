Ramsey forfait contre la Slovaquie

Alors qu'il s'échauffait dimanche à la mi-temps de la rencontre remportée par la Juve contre l'Inter Milan (2-1), Ramsey s'est plaint de douleurs à l'aine et est resté sur le banc. Il s'est toutefois entraîné avec ses coéquipiers de la sélection galloise, mardi et mercredi, mais ne prendra pas de risque et "est resté à Cardiff pour se remettre en forme", a indiqué la FAW sur Twitter. "Aaron a senti un peu de tension dans les adducteurs. Il s'est entraîné aujourd'hui (mercredi) et on espère qu'il pourra jouer dimanche" contre la Croatie, a déclaré le sélectionneur gallois Ryan Giggs.

La dernière apparition de Ramsey sous la tunique des Dragons remonte à un match amical contre l'Albanie (défaite 1-0) en novembre 2018. Le Pays de Galles est quatrième du Groupe E (6 points), devancé par la Slovaquie, la Hongrie (9 pts chacune) et la Croatie (10), mais compte un match en moins.