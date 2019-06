Robert Moreno, homme de l'ombre propulsé en pleine lumière

Il y a un peu plus d'un an, presque jour pour jour, Julen Lopetegui était limogé de son poste de sélectionneur de l'Espagne à deux jours de l'entrée en lice de la Roja dans la Coupe du monde. Depuis, Fernando Hierro a essuyé une grosse désillusion en Russie, et a vu Luis Enrique lui succéder à la rentrée. Mais mercredi, après trois mois passés en retrait de la sélection pour "motif familial de force majeure", l'ancien coach du Barça a officiellement cédé sa place, comme annoncé par la fédération espagnole lors d'une conférence de presse.

Expert du scouting et pionnier dans l'analyse vidéo

Quatrième sélectionneur en un an, c'est son adjoint Robert Moreno qui va donc devoir mener Sergio Ramos et les siens vers l'Euro 2020. Un technicien de 41 ans, titulaire de la Licence pro UEFA, qui est promu pour la première fois de sa carrière au poste d'entraîneur principal. Et dont on ne connaît pas grand-chose, si ce n'est qu'il est un fidèle bras droit de Luis Enrique depuis 2008, époque où ce dernier dirigeait la réserve du FC Barcelone (jusqu'en 2011).

Luis Enrique et Robert MorenoGetty Images

Après cette expérience longue de trois ans, Moreno a accompagné son compère sur les bancs de l'AS Rome (2011-2012), du Celta Vigo (2013-2014) puis de l'équipe première du Barça (2014-2017). La saison dernière, il était l'adjoint de Juan Carlos Unzué à Vigo, avant de suivre Enrique du côté de la Roja. Le reste ? C'est naturellement flou pour le grand public. Le natif de Barcelone - qui avait débuté dans de modestes écuries catalanes comme Castelldefels ou l'Hospitalet - est toutefois considéré en Espagne comme un expert du scouting et un pionnier dans l'analyse vidéo.

Quelle philosophie pour Moreno ?

Moreno est également l'auteur d'un livre intitulé "Ma recette du 4-4-2. Réflexion, développement et application tactique d’une vision de ce système". De là à imaginer une petite révolution tactique au sein de la Roja, habituée au 4-3-3 ? Impossible de s'avancer pour le moment. Mais au-delà de la question du système, c'est plus globalement celle de la transition qui importe désormais. Jusqu'ici, le jeune coach était un prolongement de Luis Enrique, qui continuait de donner ses consignes à distance. Désormais, c'est lui qui sera aux commandes dans le chemin censé amener l'Espagne à l'Euro 2020.

"Je suis très influencé par sa manière de travailler (celle de Luis Enrique, ndlr.)" a d'emblée reconnu Moreno devant la presse mercredi, avant de donner un petit aperçu de sa philosophie : "Nous devons être très respectueux des adversaires. Il s'agira d'être humbles. Nous restons sur trois compétitions sans rien gagner. Nous voulons tenter de construire un groupe fort, qui s'identifie à une manière de jouer". Sous Luis Enrique, la Roja a cumulé cinq victoires et deux défaites, échouant à se qualifier pour le Final Four de la Ligue des nations.

Depuis la prise de fonction de Moreno contre Malte, le 26 mars dernier, l'Espagne a remporté ses trois matches de qualifications pour le prochain Championnat d'Europe, renforçant sa première place dans le groupe F. Évidemment trop juste pour se faire une idée du coach de 41 ans version numéro 1, qui était de toute façon sous tutelle. L'enjeu est désormais de valider cette qualification et de briller de nouveau dans une grande compétition. En commençant peut-être par (re)dessiner les contours d'une véritable équipe type, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Et pour cause, 36 joueurs ont été utilisés par Enrique en à peine un an.