Touché à une cuisse, Depay ne fera pas le déplacement Biélorussie

Les Pays-Bas devront faire sans leur sauveur, dimanche, en Biélorussie. Double-buteur contre l'Irlande du Nord (3-1) jeudi soir, Memphis Depay est touché à une cuisse et ne sera pas du déplacement pour cette 8e journée des éliminatoires à l'Euro 2020. L'attaquant de l'Olympique Lyonnais a confirmé sur Twitter le communiqué de sa Fédération : "Je suis déçu de ne pas pouvoir voyager avec l'équipe et aider mes coéquipiers contre la Biélorussie dimanche, à cause de ma blessure, mais je suis sûr qu'ils feront le job et je serai de retour très vite", peut-on lire. Aucun joueur ne le remplacera.