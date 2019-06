Il fallait le voir courir aux quatre coins du terrain, se jeter comme un mort de faim sur des Boliviens bien démunis, haranguer les siens comme si leur avenir en dépendait. Dans l'agenda des champions du monde, ce France-Bolivie, coincé dans un mois de juin où les corps sont usés et les têtes souvent ailleurs, marquait une respiration. Mais il faut très mal connaître Antoine Griezmann pour imaginer le voir lever le pied. Match amical ou non, Bolivie ou Brésil, le champion du monde, biberonné à la grinta uruguayenne à la Real Sociedad, façonné par la rigueur de Diego "El Cholo" Simeone, ne lâchera jamais l'affaire. C'est en partie sur cet état d'esprit que repose son leadership naturel en équipe de France.

Depuis qu'il a explosé en sélection, il s'est toujours présenté comme un leader technique de cette équipe de France. Rien de plus. Mais Griezmann, c'est beaucoup plus que ça. Par son sens du sacrifice, il est celui qui montre l'exemple, le garant des valeurs de cette équipe de France. Griezmann porte en lui l'ADN des Bleus version Didier Deschamps, celle qui leur a permis de s'installer tout en haut. Il cimente aussi un groupe dont il est l'un des principaux animateurs aux côtés de ceux dont il est très proche dans le vestiaire (Paul Pogba, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé). "Au-delà de ce qu'il fait sur le terrain, il a un état d'esprit où il pense toujours collectif", notait justement son sélectionneur lors du dernier rassemblement.

Vidéo - Bleus - Griezmann : "L'équipe de France, c'est quelque chose de merveilleux" 00:16

Personne ne fait mieux

Et ce onze est construit autour de lui. Olivier Giroud est son plus parfait complément et Kylian Mbappé, peu habile dans l'axe face à la Bolivie, devra encore patienter et se faire les dents sur le côté droit avant de marcher sur les plates-bandes de l'avant-centre des Bleus. Griezmann n'a pas de brassard. Mais cette équipe, c'est la sienne. Le constat date de l'Euro 2016 dont il a été à la fois le meilleur buteur et le meilleur joueur.

Il s'étend depuis sans jamais avoir été contesté jusqu'à cette année 2019 nettement moins palpitante pour ces Bleus. Pas pour Griezmann. En trois matches, il a inscrit trois buts, délivré autant de passes décisives et est impliqué sur 60% des réalisations tricolores. Depuis un an et le début du Mondial, il tourne à 9 buts et 5 passes décisives en 16 matches. Personne ne fait mieux parmi les Bleus.

Antoine Griezmann (France-Bolivie 2019)Getty Images

Pogba super lieutenant, Mbappé doit patienter

Le futur ex-Madrilène est à la fois à la construction, à la conclusion, à la récupération, à la première relance, entre les lignes, en pointe. Il est l'homme qui attire les ballons, les distribue et les met au fond. Paul Pogba est une formidable rampe de lancement. Depuis un an, il a pris une fantastique épaisseur en sélection. Mais il reste un lieutenant de luxe de son pote Grizou. Kylian Mbappé fut la sensation de l'été, cette équipe sera un jour la sienne. Il n'a pas encore la régularité de Griezmann en sélection (7 buts et aucune passe décisive en un an), en témoigne son match raté à La Beaujoire face aux Boliviens.

Souvenez-vous, le débat avait animé le mois de mars. Griezmann sous-côté en France ? "Oui, certainement", avait tranché Didier Deschamps. "Il fait partie des tout meilleurs attaquants mondiaux. L'exposition médiatique en France pourrait le mettre davantage en valeur." Trois mois plus tard, Griezmann continue de tout casser en sélection mais son apport à la sélection n'est toujours pas reconnu à sa juste valeur. Pourtant le degré de dépendance des Bleus à son égard est immense. Et ça n'a jamais été aussi vrai.