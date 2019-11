Un centre décisif de Dubois, une reprise foudroyante : Griezmann rejoint Papin et Fontaine

Antoine Griezmann, muet lors des sept matches précédents, a marqué dimanche contre l'Albanie en match qualificatif à l'Euro 2020, ce qui permet à l'attaquant du FC Barcelone d'égaler avec 30 buts ses aînés Just Fontaine et Jean-Pierre Papin. Le N.7 de l'équipe de France n'avait plus marqué sous le maillot tricolore depuis le match amical contre la Bolivie (2-0) à Nantes en juin. En compétition, il fallait remonter au 25 mars contre l'Islande (4-0) au Stade de France en qualifications à l'Euro.