Rien ne pouvait arrêter Cristiano Ronaldo. Sur le synthétique du LFF Stadium de Vilnius, l'attaquant portugais a fait tourner en ridicule la défense lituanienne en inscrivant un quadruplé mardi pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2020. Derrière sa star et un dernier but de William Carvalho dans les arrêts de jeu, les champions d'Europe en titre se sont imposés 1-5 en déplacement et se relancent dans le groupe B. Ils restent deuxièmes, à cinq points derrière l'Ukraine qui compte un match d'avance.

CR7 s'est par la même occasion offert un nouveau record en devenant le meilleur buteur de l'histoire des qualifications de l'Euro en dépassant l'Irlandais Robbie Keane (25 réalisations contre 23). Pour cela, il a eu le droit à quelques coups de pouce de ses adversaires du soir. Auteur de l'ouverture du score sur un penalty consécutif à une main provoquée par João Felix, l'avant-centre de la Juventus a ensuite été largement aidé par la faute de main du gardien Sektus pour inscrire le deuxième but des siens - qui pourrait bien lui être retiré au profit de l'infortuné capitaine lituanien - et les remettre aux commandes du match.

En toute fin de rencontre, William Carvalho a un peu plus alourdi la note et fait gonfler la différence de buts lusitanienne. Avec ce succès probant, le Portugal se reprend après ses deux matches nuls initiaux face à l'Ukraine (0-0) et à la Serbie (1-1). Et Ronaldo écrit un peu plus sa magnifique carrière internationale avec un deuxième quadruplé sous le maillot portugais et désormais 93 buts en 160 sélections. La Lituanie restera ainsi la quarantième sélection châtiée de son talent. Voilà Ronaldo désormais à 16 unités du record historique d'Ali Daei. Et au rythme qui est le sien, la marque semble tout à fait atteignable pour l'insatiable CR7.