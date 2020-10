Comme l'équipe A la veille face à l'Ukraine, les Bleuets se sont baladés face au Liechtenstein lors d'un match très important dans l'optique de la qualification pour l'Euro 2021 (5-0). Sur la pelouse de Strasbourg, la France a pu compter sur un grand Amine Gouiri, deux buts et autant de passes décisives, et un Jonathan Ikoné omniprésent, auteur d'un but et de deux passes décisives, pour revenir à hauteur de la Suisse au classement du groupe B. Il faudra être aussi sérieux face à la Slovaquie, lundi prochain.

De suspense, il n'y a pas eu à la Meinau. Comme on pouvait s'y attendre, la France a fait vivre un véritable supplice au Liechtenstein, qui a passé 90 minutes à regarder son adversaire (se) régaler. Auteurs d'une prestation collective aboutie, entre sérénité et application, même pendant une bonne partie de la seconde période, les Bleuets doivent surtout cette victoire à Amine Gouiri et Jonathan Ikoné. En l'absence d'Odsonne Edouard, meilleur buteur touché par le covid-19, le joueur niçois et son homologue de Lille ont pris leurs responsabilités et enfilé leur costume de guides vers le succès.

Les promesses du duo Ikoné-Gouiri

Dans une position d'électron libre, Ikoné a montré sa belle palette technique et son aisance dans la surface adverse. C'est sur l'un de ses premiers décalages que Gouiri, très disponible dans le couloir gauche, a pu ouvrir le score (1-0, 7e) alors qu'il venait de tirer au-dessus (4e). Dans la foulée, l'Aiglon a rendu la monnaie de sa pièce à l'attaquant du LOSC, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au terme d'une action sublime (2-0, 9e). Preuve que c'était une soirée prolifique pour le duo en jambes, il a permis d'inscrire le troisième but, avec Ikoné à la passe et Gouiri à la finition (3-0, 30e).

Gouiri n'était pas encore tout à fait rassasié en première période. Il s'est donc permis de déposer un coup franc sur la tête du pauvre Marxer - auteur d'un but contre son camp - qui était à la lutte avec Randal Kolo Muani (4-0, 44e). Impliqué sur les quatre premiers buts de son équipe, Gouiri a été étincelant avant la pause. Il a beaucoup provoqué et n'a pas loupé grand-chose, sinon un centre vite expédié (45e). Une prestation qui pourrait bien faire naître des regrets dans les rangs de l'Olympique Lyonnais, pour le plus grand bonheur de l'OGC Nice.

Si Gouiri a été beaucoup plus discret lors du second acte jusqu'à sa sortie à la 75e minute, Ikoné a continué à martyriser les défenseurs. Derrière ses quatre sélections avec les A, il a donné l'impression de survoler la rencontre et de venir d'une autre dimension. Seul hic ? Son manque de réussite dans le dernier geste. Il a longtemps cherché ce second but (58e, 60e, 82e, 87e) mais il n'est jamais venu. Nul doute que Sylvain Ripoll a dû apprécier sa performance, que ce soit pour son rôle de détonateur ou pour sa relation prometteuse avec Gouiri. Avec ce duo-là, les Bleuets peuvent bel et bien rêver de la première place, directement qualificative, en coiffant au poteau la Suisse.

