Nouvel épisode dans l'affaire Pogba. Ce vendredi, Le Monde a fait de nouvelles révélations concernant des pressions qui auraient été exercées par Mathias Pogba auprès de son frère cadet, champion du monde 2018. Les faits remonteraient à la fin du mois de juillet dernier, quand le milieu international français venait de quitter le stage de la Juventus Turin aux Etats-Unis, à cause d'une blessure à un genou qui a nécessité une opération un peu plus d'un mois plus tard.