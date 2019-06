Le Buzz

Zlatan Ibrahimovic, Patrick Kluivert, Ruud Gullit, David Trezeguet, Christian Karembeu, Frenkie de Jong, Mattijs de Ligt, Hakim Ziyech sans oublier Marcel Desailly, Alan Shearer, Edwin van der Sar ou encore Max Verstappen. Le casting a fière allure. Ces Avengers du sport n’ont pas décidé d’unir leurs forces pour sauver le monde, loin de là, mais pour chambrer un homme, un parfait inconnu : Philippe Hes, attaquant de… la cinquième équipe de l’Amsterdamsche Football Club, dont l’équipe fanion évolue en troisième division néerlandaise.

Qu’a donc fait ce joueur amateur pour attirer autant la lumière ? Pas grand-chose à vrai dire et c’est justement la raison pour laquelle il fait parler de lui : 0 but marqué cette saison alors qu’il occupe le poste d’attaquant. Chambré par son club dans une vidéo, Hes est sorti de l’anonymat lorsque Ronald de Boer, illustre joueur de l’Ajax, y a répondu. Et déclenché une réaction en chaîne.

De nombreuses stars y sont donc allées de leurs bons mots, la palme revenant à Ibra. "Philippe, c’est Zlatan. 20 matches, 0 but. Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? Je n’ai jamais entendu parler d’une chose pareille, assure le Suédois dans un message plein d’humour adressé à l’attaquant en difficulté. Si tu veux apprendre comment marquer, viens dans mon école, je t’apprendrai. J’imagine que tu sens très mal, que t’as peut-être arrêté de jouer au football, ce qui est probablement la meilleure chose à faire. Bonne chance avec tes résultats de merde."

"Kluivert m’a proposé de m’entraîner de façon optimale. Je vais m’y atteler. Cette école de Zlatan, ça sonne bien aussi, confie Hes, qui ne veut pas d’une autre saison sans but. Si cela se produit, j’arrêterai. Je l’ai promis à mes coéquipiers." Affaire à suivre.