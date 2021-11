Football

Le but le plus important des Bleus ? "Il y a vraiment tout dans le but de Trezeguet à l’Euro 2000"

EQUIPE DE FRANCE - Pour Glenn Ceillier, le but en or de l'attaquant David Trezeguet en finale de l'Euro 2000 face à l'Italie (2-1 a.p.) est le but le plus important de l'histoire de l'équipe de France. Dans "Qui c'est le plus fort ?" cette semaine, plongez-vous dans les buts les plus marquants des Bleus. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast dès vendredi.

00:03:17, il y a 28 minutes