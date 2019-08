Non retenu pour les deux derniers matches amicaux de son équipe, l'attaquant du Real Madrid Gareth Bale a de nouveau été écarté par Zinédine Zidane du groupe qui affrontera Salzbourg, mercredi en amical. Devenu indésirable aux yeux de son entraîneur, Bale n'a disputé que deux des cinq matches de préparation de son club, en tant que remplaçant face à Arsenal puis face à l'Atlético Madrid.

Zidane a clairement fait savoir que Bale, 30 ans, n'entrait plus dans ses plans, dans l'optique de rajeunir son équipe, qui a vécu une saison dernière très difficile. Egalement promis à la vente, le milieu James Rodriguez et l'attaquant Mariano Diaz n'ont pas non plus été retenus pour le déplacement en Autriche. Selon la presse, les Merengues ont la volonté de faire signer le milieu de terrain français de Manchester United Paul Pogba. A défaut, le géant espagnol pourrait également se tourner vers le Danois de Tottenham Christian Eriksen ou la révélation de l'Ajax Donny van de Beek.

Zinédine Zidane bei Real MadridGetty Images

"Il n'a aucun respect"

Mais le Real doit avant tout vendre, après avoir déjà dépensé 300 millions d'euros cet été, dont 100 millions (hors bonus) pour enroler la star belge Eden Hazard. "Zidane est une honte, il n'a aucun respect envers un joueur qui a tant donné pour le Real Madrid", a indiqué à l'AFP l'agent de l'attaquant Jonathan Barnett, tandis que l'entraîneur français confiait le mois dernier que la vente de Bale serait "le mieux pour tout le monde".

Lié au club espagnol jusqu'en 2022 avec un salaire d'environ 18 millions d'euros annuels, l'international gallois était tout proche, fin juillet, de signer en Chine au Jiangsu Suning, qui lui offrait trois ans de contrat pour un million d'euros par semaine. Mais le Real a finalement annulé la transaction, faute d'accord entre les deux clubs sur l'indemnité du transfert. Malgré l'intérêt du Bayern Munich, le coût de l'attaquant freine les intentions bavaroises et il est de plus en probable que Bale soit toujours madrilène à la reprise de la Liga, le week-end prochain.