La Vinci Cup, tournoi international U15 organisé par le Paris FC et VINCI dans le cadre de leur partenariat, fêtera sa quatrième édition les 24 et 25 août prochain au complexe Marcel Bec à Meudon (92). Ce tournoi qui réunira 12 formations issues des clubs professionnels accueillera à cette occasion un plateau de choix et pour la première fois l'un des meilleurs clubs au monde : la Juventus.

Parmi le Paris FC (L2), la Juventus (Italie), le FC Porto (Portugal), les Urawa Red Diamonds (Japon), le PSG (L1), l'OM (L1), Toulouse FC (L1), le Stade Rennais (L1), le LOSC (L1), Angers SCO (L1), le RC Strasbourg (L1), et l'équipe Tonsser All Stars, qui remportera cette 4e édition ?

Ce rendez-vous est surtout l'occasion de découvrir les nouvelles pépites du football français et international. Pour la petite histoire, Eduardo Camavinga, qui a brillé dimanche soir face au PSG, avait participé à la première édition en 2016.