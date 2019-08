Rentrée réussie pour les Bleues

Après la déception d'une élimination en quarts de finale de Coupe du monde à domicile (vs Etats-Unis, 1-2), la France a retrouvé les terrains pour une rencontre amicale à Clermont-Ferrand. C'est l'Espagne qui a fait les frais d'une équipe de France solide et opportuniste au stade Gabriel-Montpied. D'une reprise de volée barre rentrante, Eugénie Le Sommer a profité d'un mauvais renvoi de la gardienne Paños (1-0, 27e). Puis Delphine Cascarino, entrée en cours de jeu, a bluffé la Roja d'une frappe piquée sans contrôle excentrée à droite (2-0, 76e). Un retour à la compétition idéal avant le début des éliminatoires de l'Euro 2021 le 8 octobre, au Kazakhstan.

Equipe-type quasi inchangée

Solides et opportunistes au stade Gabriel-Montpied, les joueuses de Corinne Diacre n'ont concédé aucune occasion de but concrète. La Roja, fidèle à son style de jeu, a mis le pied sur le ballon, s'exposant aux contres menés par le côté gauche français Karchaoui-Le Sommer. La première a touché le poteau sur un centre pourtant raté (27e). Dans la foulée, Eugénie Le Sommer a profité d'un centre de Kadidiatou Diani, dévié du bout des gants par Paños, pour reprendre de volée au second poteau et ouvrir le score avec l'aide de la barre (1-0, 28e). Le 77e but de la Lyonnaise en sélection a assommé une équipe d'Espagne qui n'a jamais inquiété Sarah Bouhaddi. Juste avant la mi-temps, Thiney a vu sa frappe dans la surface contrée in-extremis par Jiménez après un bon service de Diani.

La seconde période a vu les Bleues monter en puissance, boostées par l'entrée d'Amel Majri à gauche et de Delphine Cascarino à droite. Cette dernière a écopé d'un carton jaune sévère pour une simulation dans la surface (75e). Piquée au vif, Cascarino a fait le break sur l'action suivante. Wendie Renard a allongé dans le dos de Leila qui, comme sa gardienne Paños, n'a rien pu faire face au tir piqué sans contrôle dans une position excentrée (2-0, 76e). L'équipe de France a alors géré jusqu'au terme de la rencontre, validant son retour à la compétition. Prochain rendez-vous : le 4 octobre à Nîmes pour un match amical face à l'Islande. Puis, le 8 octobre, début des éliminatoires de l'Euro 2021 au Kazakhstan.