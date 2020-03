Report des JO de Tokyo : "Une décision prise en bonne intelligence" selon Sylvain Ripoll

Qualifiés pour les JO pour la première fois depuis 1996 suite à leur demi-finale à l’Euro Espoirs l’été dernier, les Bleus devront encore patienter pour leur retour aux Jeux Olympiques. Ce mardi, le Comité International Olympique a annoncé le report des JO 2020 de Tokyo "au plus tard à l'été 2021". Dans un communiqué de la Fédération Française de Football, Sylvain Ripoll a salué une décision "prise en bonne intelligence".

"Le report des Jeux Olympiques semblait inévitable et cette décision a été prise en bonne intelligence. Elle est pleine de bon sens et s’inscrit dans la logique collective des actions mises en place à travers le monde pour lutter contre le coronavirus. Nous aurons le temps de repenser au football une fois que nous l’aurons vaincu. Pas avant. Pour l’heure, l’urgence est ailleurs. Ce combat contre le Covid-19 nous concerne tous et doit nous rappeler le sens des priorités. En respectant les consignes, en étant solidaires, responsables et exemplaires. Pour nous tous, pour nos proches, et pour toutes les personnes en première ligne qui prennent des risques chaque jour pour sauver des vies. Plus que jamais, restons chez nous."

D'ici là, le CIO aura eu le temps de statuer sur les joueurs sélectionnables pour la compétition. En effet, en 2021, certains joueurs de l'Equipe de France demi-finalistes à l'Euro 2019 en Italie auront dépassé l'âge limite de participation, fixé à 23 ans. Le Comité International Olympique devrait apporter plus d'informations sur le sujet dans les prochaines semaines.