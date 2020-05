Reprise du championnat slovène le 5 juin

Un football et un masque (coronavirus)

Le Championnat slovène de football va pouvoir reprendre le 5 juin après avoir été suspendu mi-mars en raison des mesures de confinement adoptées pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus, a indiqué mardi la Fédération slovène de football (NZS).

Le Championnat slovène de football va pouvoir reprendre le 5 juin. "La NZS s'attend à ce que toutes les mesures visant à prévenir la propagation du virus soient mises en place avant la reprise de la compétition", écrit la fédération dans un communiqué, sans préciser si les matchs de première division se joueront à huis clos. Un calendrier détaillé des matchs restants sera publié la semaine prochaine, a-t-elle ajouté.

La NZS a également annoncé que la Coupe, stoppée au stade des demi-finales, reprendra en juin et que la finale sera organisée à huis clos le 24 juin. La fédération slovène avait interrompu le championnat le 12 mars en raison de l'irruption de la pandémie dans le pays, frontalier de l'Italie, particulièrement touchée. Ljubljana a annoncé la semaine dernière la fin de la pandémie et a commencé à lever progressivement les restrictions adoptées. La Slovénie, un pays membre de l'Union européenne qui compte 2 millions d'habitants, enregistrait mardi plus de 1.400 cas de contamination par le nouveau coronavirus, dont 104 mortels.

