Rétro - Les plus beaux moments de David Alaba

Latéral génial et offensif, défenseur rugueux et autoritaire, David Alaba est le prototype du joueur de couloir moderne. Capable de tirer les coups de pied arrêtés ou de sauver un ballon sur la ligne et fort d'une qualité de centre exceptionnelle, Alaba régale la Bundesliga. Voici quelques uns de ses plus beaux moments dans le championnat allemand.