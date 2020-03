Ricciardo, Monfils, Gomes Sa : ils montrent aussi leur talent en participant au #StayatHomeChallenge

Le Buzz

Jongler n'est pas qu'une affaire de footballeurs. En pleine crise du coronavirus et alors qu'une grande partie du monde est en confinement, le "Stay at Home Challenge" s'est imposé comme le défi à la mode sur les réseaux sociaux. Le concept ? Jongler avec un rouleau de papier toilette. Et, si la plupart des footballeurs se sont emparés du phénomène, les autres sportifs ne sont pas en reste.

En grand passionné du ballon rond, le tennisman français Gaël Monfils a relevé le challenge avec succès. Même chose pour son compatriote évoluant en Moto GP Fabio Quartararo.

Le Français en a profité pour mettre au défi Daniel Ricciardo. Et, le pilote de l'écurie Renault s'en est plus ou moins bien sorti. A vous de juger.

Enfin, le "Stay at Home Challenge" s'est aussi invité dans les salons des joueurs de rugby. Et, à l'image de l'international français Cedate Gomes Sa, ils ne s'en sortent pas si mal.