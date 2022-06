Football

JO 2016 - Neymar et le Brésil champions olympiques à Rio, récit d’une délivrance dans "Wait for it"

JO RIO 2016 - Neymar et la Seleção ont triomphé à domicile, lors des Jeux Olympiques 2016. Un sacre enivrant, au Maracana, mais aussi un soulagement profond. Le Brésil et la star du PSG (alors au FC Barcelone) ont connu bien des déconvenues avant ce titre. Le gymnaste Nile Wilson, médaillé de bronze à Rio, vous raconte tout cela, dans une nouvelle série de récits olympiques : "Wait for it".

00:04:26, il y a une heure