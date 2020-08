River Plate va rénover son mythique stade Monumental

Pelouse nouvelle génération, suppression de la piste d'athlétisme et agrandissement des tribunes: River Plate va réaliser d'importants travaux dans le mythique stade Monumental, profitant des huis clos imposés par le Covid-19, a annoncé le club de Buenos Aires mardi.

River veut transformer la pelouse en "un système hybride de dernière génération, afin d'en finir avec de nombreux problèmes inhérents aux terrains dans le pays", a indiqué le club. La piste d'athlétisme désuète sera supprimée et le terrain abaissé afin d'installer de nouvelles tribunes, au plus près du jeu. En contexte de pandémie de coronavirus, River profite du fait que les matches des mois qui viennent devront être joués sans spectateurs pour réaliser ces travaux et faire du stade le "meilleur terrain de jeu du pays".

Conséquence, River devra jouer ses prochains matches de Copa Libertadores prévus à domicile, contre les Brésiliens de Sao Paulo (30 septembre) et les Équatoriens de Liga de Quito (21 octobre), dans une autre enceinte. River va informer la confédération sud-américaine de football (Conmebol) de ces changements et de sa volonté de jouer ces rencontres dans son complexe d'Ezeiza (30 km au sud de Buenos Aires), qui n'a cependant pas les installations nécessaires pour permettre une retransmission télévisée. Problème qui pourrait pousser River à louer un autre stade.

Cette décision rappelle celle du Real Madrid en Espagne, qui a remporté la Liga en finissant la saison dans son petit stade d'entraînement Di Stéfano (6.000 places), à huis clos, à cause des travaux en cours au Santiago-Bernabeu. En Argentine, le ministère de la Santé a autorisé mardi les équipes à reprendre l'entraînement à partir du 10 août, après presque cinq mois d'inactivité. Construit en 1938, le Monumental, plus grand stade d'Argentine, a vu Mario Kempès soulever la première Coupe du monde remportée par l'albiceleste en 1978. Dix ans plus tôt, "la tragédie de la porte N. 12" avait fait 71 morts lors d'une bousculade à la fin d'un Clasico River-Boca. Depuis, la capacité du Monumental, qui a atteint jusqu'à 76.000 places, a été ramenée à 63.000 pour des raisons de sécurité.

