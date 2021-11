La meilleure série du moment en Europe

Depuis sa défaite contre Marseille (2-0) – la troisième de rang à l'époque en championnat -, le Stade Rennais ne cesse d'impressionner. Ainsi, le club breton reste sur neuf matches sans défaite, marqués par sept victoires et deux nuls. Une dynamique bluffante. C'est simple depuis le début du mois d'octobre, personne ne fait mieux en Europe dans les grands championnats. Même le PSG, le Bayern Munich, Chelsea, Manchester City ou encore le Real Madrid ont pris moins de points dans leur compétition domestique sur cette période que les Bretons.

Martin, le facteur X des clean sheets

En championnat, Rennes reste sur deux matches de rang terminés sur des victoires 2-0 (ndlr : contre Lorient et Montpellier). Sans prendre surtout le moindre but. Et c'est peut-être la vraie différence avec son début de saison manqué (ndlr : cinq points après six matches) : le Stade Rennais a trouvé une stabilité défensive. Une évolution liée notamment à l'implication collective de tout un groupe désireux de faire les efforts ensemble pour récupérer le ballon au plus vite.

Cependant, la présence de Jonas Martin au cœur du jeu a aussi aidé à stabiliser le bloc breton. Trop régulièrement blessé depuis son arrivée en Ille-et-Vilaine en 2019 pour montrer vraiment ses qualités, l'ancien Strasbourgeois s'est imposé comme un facteur X précieux. C'est simple : quand il a été aligné dès le coup d'envoi cette saison, le club breton a signé six clean sheets en sept matches. Et n'a pris qu'un seul but (ndlr : 1-1 face à Bordeaux). Tout sauf un hasard.

57% de succès : Génésio, une référence en France

Dire qu'il n'avait pas fait l'unanimité sur le banc de Lyon est un doux euphémisme. Certains Lyonnais l'avaient même pris en grippe jusqu'à le pousser vers la sortie. En Bretagne, l'histoire est actuellement bien différente. Bruno Génésio séduit tant par sa communication que par le jeu proposé par son équipe et ses résultats. Mais résumer sa réussite au Stade Rennais, où il n'est arrivé qu'en mars dernier pour succéder à Julien Stephan, serait bien réducteur.

Malgré le désamour d'une partie du public lyonnais, le technicien avait déjà démontré sa capacité à ramener des résultats chez les Gones. A tel point qu'il affiche 57% de succès en tant qu’entraîneur en Ligue 1 (91 succès en 159 rencontres avec Lyon et Rennes) ! Ce qui fait de lui le coach avec le meilleur ratio pour un entraîneur ayant dirigé au moins 100 matches dans l’histoire du championnat de France derrière Laurent Blanc (64%). Rien que cela.

Laborde, un buteur digne de plus grands

C'est une machine à buts. Gaëtan Laborde n'a pas connu de période d'adaptation. Depuis son arrivée en Bretagne, l'avant-centre est resté sur la lancée de ses derniers mois avec Montpellier. Déjà auteur de trois réalisations en quatre matches de championnat avec le club héraultais cette saison, le voilà ainsi avec six buts en 11 sorties de L1 avec le Stade Rennais.

Et encore, il ne faut pas oublier ses performances en Ligue Europa Conférence où il s'est mué en un artificier d'exception (5 buts en 5 rencontres). Un vrai atout pour finir les actions des Rouge et Noir. Et ça change beaucoup de choses, surtout que l'attaquant aux 14 buts en 20 matches cette saison toutes compétitions confondues s'est mué aussi en leader dans le groupe breton tant sur le terrain que dans le vestiaire.

Gomis, un gardien qui rassure plus

Il n'a pas toujours convaincu les supporters rennais. A ses débuts, nombre d'entre eux n'étaient même pas forcément rassurés de le voir dans le but breton. La succession de l'excellent Edouard Mendy même s'il n'a fait qu'un passage à Rennes n'était pas évidente à assumer. Mais si ses relances peuvent encore être perfectibles, Alfred Gomis se montre beaucoup solide sur sa ligne depuis quelques semaines. Malgré son début de saison hésitant, le gardien sénégalais de 28 ans affiche ainsi un pourcentage de tirs arrêtés de 76.3%, soit le quatrième des gardiens de la L1 derrière Paul Lopez (82.1%), Walter Benitez (78.3%) et Anthony Lopes (77%). Pas si mal pour un gardien qui a longtemps laissé des doutes sur son cas.

