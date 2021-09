Champion du monde 1994 avec le Brésil, Romario (55 ans) a subi une opération d'ablation de la vésicule biliaire à Rio de Janeiro. L'opération a été réalisée jeudi "sans complications" à l'hôpital Copa Star de Copacabana et Romario "se trouve dans une chambre et doit sortir de l'hôpital dans les prochains jours", peut-on lire. Désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis, Romario s'est ensuite lancé en politique, portant des combats anticorruption ou en faveur des sports et des personnes handicapées. Elu député en 2010 sous l'étiquette du Parti socialiste brésilien, il est devenu sénateur en 2014 et a échoué en 2018 à se faire élire gouverneur de l'Etat de Rio de Janeiro.

