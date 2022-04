C'est une annonce surprise. Ce mercredi matin, les Pays-Bas ont officialisé le nom du successeur de Louis van Gaal, qui a récemment avoué souffrir depuis un certain temps d'un cancer de la prostate . S'il sera bien sur le banc des Oranje lors du Mondial au Qatar, le technicien de 70 ans sera remplacé ensuite par un certain... Ronald Koeman. L'ancien entraîneur du FC Barcelone va donc retrouvé son poste de sélectionneur, qu'il avait déjà occupé entre 2018 et 2020. Il a signé un contrat jusqu'en 2026.

"Je suis impatient de débuter cette nouvelle collaboration, a réagi Koeman. Il y a un peu plus d'un an et demi, je n'ai certainement pas quitté l'équipe nationale néerlandaise par mécontentement. Mon aventure s'est bien passée, les résultats ont été bons et la relation avec les internationaux a été excellente. Nous continuerons dans cette voie. C'est certain pour moi." La Fédération néerlandaise précise qu'elle discute depuis "un certain temps" avec Koeman, consciente que Van Gaal aurait stoppé son histoire après la Coupe du monde.

Les Pays-Bas joueront leur premier match de Coupe du monde le 21 novembre contre le Sénégal. Ils affronteront également le Qatar et l'Equateur.

