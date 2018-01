Ronaldinho envoyé à la retraite par son frère

L'artiste a décidé de tirer sa révérence. Ce n'est pas une surprise. Il n'était de toute manière plus vraiment le même et le roi de la scène depuis quelques années déjà. Mais c'est quand même un petit événement qui rendra triste nombre d'amoureux du ballon rond : Ronaldinho a choisi de mettre un terme à sa carrière. A 37 ans, Ronnie dit stop. Non, il ne jouera plus en professionnel sur les terrains de football. C'est son frère qui l'a annoncé au média brésilien O'Globo : "Il s'est arrêté. C'est terminé."

Ronaldinho aura fait rêver et danser la planète football pendant des années. Au rythme de ses dribbles chaloupés, de ses "elasctio" ou de ses actions géniales, le Brésilien a mis le feu aux pelouses du monde entier. Avec le Brésil bien sûr. Mais en club aussi. De Grêmio au PSG en passant par le FC Barcelone ou l'AC Milan mais aussi Querétaro au Mexique, il a écrit sa légende un peu partout. L'histoire d'un joueur d'exception qui a toujours voulu profiter de la vie. Aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

Certains le regretteront. Son goût pour la fête et son hygiène de vie ne lui ont pas permis de rester au sommet aussi longtemps que son talent lui aurait permis. Partout où il est passé, ses entraîneurs ont dû jongler avec son envie de brûler la vie par les deux bouts. Luis Fernandez, son entraîneur à Paris, peut en témoigner. Mais ses pieds en or, sa vision du jeu lui ont permis d'enflammer les foules et de tout remporter dès qu'il le voulait lors de sa grande époque.

Un talent unique, un palmarès immense

Après ses deux années passées au PSG où il a découvert l'Europe et démontré l'étendue de son talent lors de quelques rencontres (Marseille ou Guingamp s'en souviennent encore…), Ronaldinho a ainsi remis le FC Barcelone sur le toit de l'Europe, quelques années après avoir offert au Brésil sa dernière Coupe du monde avec Rivaldo et Ronaldo (2002). Avec une Ligue des champions ou encore deux Liga, le Ballon d'Or 2005 a replacé l'équipe blaugrana sur le devant de la scène. Et mis le pied à l'étrier à un certain Lionel Messi. Comme un passage de témoin.

Moins motivé au fil des années et alors que ses excès extra sportifs ont commencé à se voir de plus en plus sur ses performances sportives, Ronaldinho a ensuite moins dominé. Les années passant, ce n'était plus vraiment le même, même si son génie ressortait sur certains gestes. Son passage à l'AC Milan, marqué par un titre en 2011, a confirmé son déclin. Puis, il est retourné au Brésil avant de faire un court séjour au Mexique. Depuis 2015 et quelques rencontres à Fluminese, il n'avait plus de club. Et ne reviendra donc plus. "Nous allons faire divers évènements au Brésil, en Europe et en Asie", annonce son frère. Des matches que certains fans ne manqueront sûrement pas.