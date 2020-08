TRANSFERTS - Milik possible successeur d’Higuain, Ronaldo intouchable à Turin, Reguilon au cœur d’une future bataille londonienne, Callejon de retour en Espagne, triple signature à Benfica ; tout est dans notre bulletin mercato de ce vendredi 14 août.

L’Atalanta va sortir le chéquier cet été

Séduisante cette saison, l'Atalanta voudra encore l'être la saison prochaine. Pour ce faire, la Dea prépare un mercato XXL selon la Gazzetta dello Sport. S'ils espèrent attirer un gros poisson en attaque (les noms de Taison, Florian Thauvin, Jérémie Boga et Memphis Depay avaient été cités par le Corriere di Bergamo), les Bergamasques chercheraient également un milieu, un gardien et un piston gauche, pour pallier un éventuel départ de Robin Gosens.

Notre avis : L’Atalanta a des arguments pour séduire ses cibles. Il faudra surveiller le club lombard cet été.

Atalanta BC Coach Gian Piero Gasperini looks on during the Serie A match between Atalanta BC and FC Internazionale at Gewiss Stadium on August 01, 2020 in Bergamo, Italy. Crédit: Getty Images

Opération dégraissage en vue à Monaco

Monaco a ouvert un nouveau chapitre de son histoire avec les arrivées du nouveau directeur sportif Paul Mitchell et Niko Kovac. Et afin de mieux le débuter, le technicien allemand souhaite resserrer son groupe et dégraisser. L’Equipe et l’AFP révèlent ce vendredi qu’une dizaine de joueurs ont été invités à aller voir ailleurs : Keita Baldé, Jemerson, Youssef Aït Bennasser, Adama Traoré, Samuel Grandsir, Jorge ainsi que les jeunes Wilson Isidor, Julien Serrano et Adrien Bongiovanni. L’ASM ne semble également pas compter sur les retours de prêt de Djibril Sidibé, Antonio Barreca, Pelé, Gil Dias et Jordi Mboula. Par ailleurs, le club de la Principauté doit encore statuer sur les cas Cesc Fabregas, Stevan Jovetic et Djibril Sidibé.

Notre avis : Triste destin pour certains cités, mais de belles affaires à saisir. Il y en a pour tous les goûts et tous les clubs.

Niko Kovac (AS Monaco) Crédit: Getty Images

Ronaldo ne bougera pas de Turin

Alors que les rumeurs les plus folles évoquent un départ du Portugais vers le FC Barcelone, les dirigeants bianconeri ont tenu à remettre les pendules à l’heure. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les Turinois n’ont aucune intention de se séparer du quintuple Ballon d’Or, et ce malgré un salaire important qui pourrait bloquer d’éventuels dossiers. Andrea Pirlo souhaiterait lui trouver un attaquant de complément, Higuain ne remplissant pas le cahier des charges de l’ancien milieu de terrain.

Notre avis : Absolument aucune surprise. La rumeur envoyant CR7 au Barça avait de quoi faire sourire. A raison. Cristiano Ronaldo sera un joueur de la Juventus Turin la saison prochaine.

Bielsa voulait aussi David…

S’il s’est engagé pour les cinq prochaines saisons à Lille, Jonathan David (20 ans) aurait également pu atterrir du côté de Leeds. L’Equipe rapporte que Marcelo Bielsa a tenté d’attirer le Canadien dans le nord de l’Angleterre et aurait même tenté de convaincre son agent. En vain.

Notre avis : David avec Bielsa, une association qui aurait fait des étincelles. Mais c’est bien Lille qui a raflé la mise et qui se frotte les mains avec la signature de l’ex-attaquant de La Gantoise.

Milik, successeur naturel de Gonzalo Higuain à la Juve ?

En fin de contrat dans un an avec Naples, Arkadiusz Milik devrait quitter le sud de l’Italie cet été. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport remet sur la table un départ de l’international polonais vers la Juventus. Et pour le média transalpin, Milik est considéré comme l’ultra-favori pour remplacer Gonzalo Higuain à la pointe de l’attaque piémontaise. Cependant, la Vieille dame devra s'activer puisque l’Atlético fait également les yeux doux au joueur de 26 ans.

Notre avis : Milik se dirige tout droit vers Turin. A moins qu’un jeu de chaises musicales se mette en place envoyant Milik à Madrid et Morata à la Juve. L’Espagnol plait beaucoup à Pirlo, son ancien coéquipier et nouveau coach du club turinois. Mais ce scénario paraît peu probable.

Cengiz Ünder dans le viseur du Napoli

José Callejon parti, Naples est en quête de son successeur. Et les Napolitains lorgneraient Cengiz Ünder si l’on en croit les informations de la Gazzetta dello Sport. L’ailier turc de la Roma plairait beaucoup à Gennaro Gattuso, l’entraîneur des Partenopei. Naples serait disposé à offrir 25 millions d’euros au club romain qui attend pourtant un peu plus de 30 millions d’euros pour laisser partir son joueur.

Notre avis : Le remplaçant idéal de Callejon. Mais la Roma est dure en affaire. Peu satisfaite de Pau Lopez, la Louve est en quête d’un gardien et pourrait jouer sur la situation indécise d’Alex Meret à Naples pour bousculer les négociations.

L'esultanza di Cengiz Under, Roma, Getty Images Crédit: Getty Images

Seko Fofana, le cri du coeur pour rejoindre le RC Lens

Très bon à l’Udinese, Seko Fofana (25 ans) veut rejoindre le RC Lens. Dans un entretien accordé à L'Equipe, l'ancien milieu de terrain de Lorient, Manchester City et Bastia a donné sa priorité au Sang et Or. "Je suis très intéressé. J'ai eu l'occasion de discuter avec les dirigeants, avec certains joueurs que j'ai connus à Bastia comme (Jean-Louis) Leca et (Yannick) Cahuzac. (...) Mon choix a été vite fait. Il y a eu pas mal de sollicitations. Je me suis posé les bonnes questions sur mes envies. Notamment celle de revenir en France. Et ils m'ont convaincus."

Notre avis : Lens est très actif depuis le début du mercato et l’arrivée de Fofana serait une excellente plus-value pour l’effectif artésien.

Edin Dzeko, Seko Fofana, Roma-Udinese, Getty Images Crédit: Getty Images

Winks, direction Manchester City ?

Affaiblis par le départ de David Silva, les Citizens chercheraient à étoffer leur entrejeu cet été. D’après The Sun, le club de Pep Guardiola serait intéressé par le profil de Harry Winks, le milieu de terrain de Tottenham. Avec l’arrivée de Hojbjerg, les Spurs pourraient lâcher leur joueur, formé au club, en cas d’offre avoisinant les 40 millions d’euros. Winks a disputé 41 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Notre avis : Une option intéressante pour les Skyblues pour remplacer numériquement David Silva. Et avec des finances quelque peu en berne, Tottenham ne serait pas contre un joli chèque.

Andreas Pereira pour oublier Ferran Torres ?

Poussé vers la sortie par Manchester United, Andreas Pereira (24 ans) pourrait rebondir du côté de Valence selon le média brésilien Esport Interativo. Apparu à 40 reprises cette saison (2 buts, 4 passes décisives), Pereira n’a pour l’instant pas su confirmer tous les espoirs placés en lui à ses débuts.

Notre avis : Barré à MU, Pereira a besoin de jouer pour exprimer son potentiel. Si Valence est un environnement incertain en ce moment, il pourrait néanmoins y trouver du temps de jeu et de la confiance.

Fred Andreas Pereira Crédit: Getty Images

Direction Séville pour José Callejon ?

Un derby sévillan se prépare pour la signature de José Callejon. Dans son édition du jour, le quotidien andalou Ideal révèle que le Real Betis et le FC Séville seraient les favoris pour la signature de le milieu offensif espagnol de 33 ans, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Naples.

Notre avis : Callejon est l’une des bonnes affaires de ce mercato. Le FC Séville part favori, notamment avec sa participation à la prochaine Ligue des Champions.

Jose Callejon of SSC Napoli during the Serie A match between Napoli and AC Milan at Stadio San Paolo, Naples, Italy on 12 July 2020. Crédit: Getty Images

Vertonghen, Waldschmidt, Everton : triple officialisation à Benfica

D'une pierre.. trois coups ? Annoncés très proches du club lisboète depuis plusieurs jours, Jan Vertonghen (Tottenham), Gian-Luca Waldschmidt (Fribourg) et Everton (Grêmio) vont bien s'engager avec les Aigles. L’international belge arrive libre en provenance de Tottenham. Pour l’attaquant allemand, les Lisboètes ont déboursé près de 15 millions d’euros, alors que l’espoir brésilien débarque pour un peu plus de 20 millions d’euros du côté de la Luz.

Notre avis : De l’expérience, de la jeunesse et beaucoup de promesses : Benfica débute son mercato avec beaucoup de sagesse.

Bataille de Londres en vue pour Reguilon ?

Sergio Reguilon ne devrait pas retourner au Real Madrid. Barré par Marcelo et Ferland Mendy dans la capitale espagnole, le latéral gauche de 23 ans, excellent avec le FC Séville où il était prêté cette saison, serait suivi de près par Arsenal et Chelsea comme le rapporte AS. Naples aurait également manifesté son intérêt pour le défenseur espagnol. Le Real espère récupérer 25 millions d'euros pour Reguilon, tout en prenant soin d'inclure la traditionnelle option de rachat, si chère à ses dirigeants.

Notre avis : Un joueur brillant qui ferait du bien au deux clubs londoniens, très fragiles défensivement cette saison.

Sergio Reguilon of Sevilla celebrates Crédit: Getty Images

Ricardo Rodriguez vers le Torino

Direction Turin pour Ricardo Rodriguez. Indésirable à l'AC Milan, l'international suisse devrait rebondir au Torino selon Tuttosport. Priorité du nouveau technicien des Granata, Marco Giampaolo, Rodriguez devrait s'engager pour quatre ans avec le Toro et percevoir un salaire de 1,5 million d'euros. L'arrière helvète était prêté au PSV depuis janvier dernier.

Notre avis : A 28 ans, Ricardo Rodriguez devrait trouver un environnement plus stable pour retrouver toutes ses sensations.

RIcardo Rodriguez (AC Mailand) Crédit: Eurosport

Maxence Lacroix vers Wolfsburg

A seulement 20 ans, Maxence Lacroix s'est imposé comme le patron de la défense sochalienne et a impressionné en L2. Ses performances ne sont pas passées inaperçues puisque de nombreux clubs se sont manifestés (Francfort, Atalanta, Lyon, Monaco). Pourtant, selon L'Equipe, le Lionceau semble se diriger vers Wolfsburg qui a formulé une offre de 4,5 millions d'euros au FCSM. Les dirigeants sochaliens espèrent récupérer un peu plus de 6 millions (et des bonus) pour leur joueur, mais un accord est en bonne voie.

Notre avis : Un très beau coup de la part des Loups. Lacroix est l’une des révélations du dernier exercice de Ligue 2. Et un nouvel exemple de l’excellence de la formation française au poste de défenseur central.

Maxence Lacroix (Sochaux) lors de la rencontre Lorient-Sochaux, août 2019 Crédit: Getty Images

