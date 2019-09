Ronaldo "oublie" Messi de sa liste, Mbappé sur le podium de Lloris : le détail des votes du The Best

Lionel Messi ne s'y attendait probablement pas lui-même. Lundi soir, à Milan, le joueur du Barça a remporté, à la surprise générale, le prix The Best du meilleur joueur de la saison 2018-2019 lors de la cérémonie organisée par la FIFA. Virgil van Dijk, le grand favori, ne termine "que" deuxième. Cristiano Ronaldo, grand absent de cette soirée, complète le podium.

Van Dijk vote Messi, CR7 l'oublie

Peu après l'officialisation du resultat, la FIFA a publié sur son site le détail des votes. On y retrouve par exemple les choix de Lionel Messi : Sadio Mané vainqueur, Cristiano Ronaldo dauphin et Frenkie de Jong en troisième position. Si le quintuple Ballon d'Or a donc décidé de mettre CR7 dans sa liste, on ne peut pas dire que la réciproque est vraie. En effet, CR7 n'a pas placé l'Argentin dans son vote. Ainsi, on retrouve dans l'odre Matthijs De Ligt, Frenkie de Jong et Kylian Mbappé. Oublié Lionel Messi.

Du côté de Virgil van Dijk, "la Pulga" arrive toutefois en tête. Le joueur de Liverpool a ensuite voté pour ses coéquipiers Mohamed Salah et Sadio Mané. Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, a opté pour un trio Messi-Ronaldo-Mbappé.