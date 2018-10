Rudi Garcia : "Rester le plus longtemps possible à l'OM"

Pour lui, ce sera tout simplement un derby. Passé sur le banc de l'AS Rome pendant plus de deux ans (juin 2013 - janvier 2016), Rudi Garcia, désormais sur celui de l'OM, s'apprête à retrouver la Lazio dans un peu plus d'une semaine. Forcément, certains souvenirs romains vont refaire surface. "Oui, ce sera un match spécial. Je n'ai jamais perdu un derby contre la Lazio, j'espère que la tradition continuera avec l'OM", explique notamment le coach olympien au Corriere dello Sport ce mardi.

S'il assure qu'il n'entraînera "jamais" la Lazio, puisqu'il n'y a "qu'un seul club à Rome", Rudi Garcia n'exclut pas un éventuel retour en Serie A. "Si l'OM ne veut plus de moi à un certain moment, travailler de nouveau en Italie serait un plaisir", assure-t-il au quotidien. Toutefois, il ne nie pas vouloir poursuivre son aventure sur la Canebière. Et pour quelques saisons encore.

"Je ne me sens pas de passage ici. J'aimerais rester le plus longtemps possible à l'OM. L'Inter ? J'avais la possibilité d'entraîner encore en Italie après mon passage à la Roma. Mais l'OM est ensuite arrivé, c'est un club qui a gagné la Ligue des champions. C'est là où je veux ramener le club ", annonce Garcia au CdS.

"Strootman ? Je pensais qu'il n'accepterait pas de venir à l'OM"

Outre son cas personnel, Rudi Garcia a également été interrogé sur le dernier mercato estival. La non-venue de Balotelli ? "Il y a eu des contacts, Mario est un grand joueur", répond simplement l'entraîneur de l'OM. Le transfert de Strootman ? "Quand j'ai su que la Roma prenait Nzonzi, j'ai téléphoné à Zubizarreta et je lui ai demandé d'étudier le terrain, explique-t-il. Je pensais qu'il n'accepterait pas de venir à l'OM, vu qu'il venait d'être papa. Et en revanche... Kevin ne ressentait peut-être pas la confiance du club à ce moment-là et j'en ai profité."

Si l'ancien entraîneur du LOSC estime que l'arrivée de Gianlugi Buffon au PSG est un "énorme enrichissement" pour la Ligue 1, il espère également que le Balllon d'Or reviendra à un joueur français cette année. "Je pense que ce sera Griezmann ou Mbappé", souhaite Rudi Garcia, qui estime que le premier est "légèrement devant" le joueur parisien. Réponse le lundi 3 décembre prochain. D'ici là, l'entraîneur olympien a certainement d'autres choses à penser...