Consultant ? Oui, mais que cela dure le moins long possible. Voilà ce qu'espère Rudi Garcia, qui a récemment rejoint Canal +. "Ce sera une superbe expérience, qui va me permettre de rester au contact du football européen. Mais j'espère qu'elle sera courte, car je veux retrouver un banc", a-t-il annoncé dans un entretien accordé au Corriere dello Sport ce vendredi, où il est longuement interrogé sur l'AS Rome, son ancien club. Il y a d'ailleurs laissé une bonne trace.

Après des expériences en Italie, donc, et bien évidemment en Ligue 1 (OM, OL), l'ancien coach du LOSC ne dirait pas non à un nouveau championnat. "J'ai eu des offres, même d'un club disputant la Ligue des champions, a révélé Garcia. Mais il s'agissait de propositions intéressantes uniquement sur le plan économoque ou, du moins, sans un programme derrière. Je vise la Liga et la Premier League en priorité, puis bien évidemment l'Italie ou la France."

Rudi Garcia, qui confie être plus "exigeant", a les idées claires sur son avenir. "Beaucoup de clubs se sont renseignés, mais cela ne m'intéresse pas de rejoindre un club qui ne dispute pas la Ligue des champions ou qui n'est pas en mesure de s'y qualifier, a-t-il lâché au quotidien italien. Ce n'est pas dans mes plans. Je suis devenu exigeant, c'est comme ça."

