Pendant plus de 40 ans chez Europe 1, ou encore de 2001 à 2012 chez RTL. De "On refait le match" à "Europe Sport" en passant par "Le match du lundi" et ses innombrables matchs commentés. Eugène Saccomano, voix du foot en France, s'est éteint lundi à l'âge de 83 ans. Après avoir marqué plusieurs générations par ses envolées lyriques, et bien plus que ça.

Les auditeurs, tout d'abord. Certains ont découvert la radio avec lui, d'autres ont appris à l'aimer encore plus. Et tous ont eu l'occasion de vibrer en l'écoutant.

Mais Saccomano a aussi marqué ses pairs, unanimes au moment de lui rendre hommage et de mettre en avant des qualités qui allaient bien au-delà de celles du journaliste. "Une légende, vous diront les plus flatteurs, une grande voix du football, rectifieront les connaisseurs (...) le roi de l'anecdote et des scoops", a souligné Christian Ollivier, directeur des sports sur l'antenne de RTL. "Il a reçu les plus grands et couvert tous les rendez-vous foot de la station, permettant aussi à toute une génération de reporters, journalistes, de chausser les crampons... Mais Eugène Saccomano était plus que cela, il était un homme de coeur qui incarnait le foot, aimant partager sa fougue et sa passion avec ses amis et les auditeurs", a ajouté RTL dans un communiqué.

Nombreux sont les acteurs du football à avoir également eu une pensée pour le natif de Marseille. Signe que Saccomano plaisait à tout le monde. Ou pas loin.