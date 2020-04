Football

Saint-Étienne - Herbin, une vie de Sphinx

Décédé lundi soir, Robert Herbin avait dédié sa vie au football, et plus particulièrement à l'AS Saint-Etienne. Joueur emblématique des Verts six fois champion de France, il avait garni son armoire à trophées en tant qu'entraîneur, avec au passage une finale de Coupe d'Europe perdue en 1976 face au Bayern Munich. Chronologie d'une vie de Sphinx, pour retracer en images la carrière de l'homme le