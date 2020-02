Après Timothée Kolodziejczak, Yann M'Vila et Mathieu Debuchy, un autre cadre des Verts fait les frais de la très mauvaise saison de l'ASSE. Il s'agit ici de Stéphane Ruffier. Selon les informations de l'Equipe et RMC Sport, Claude Puel, l'entraîneur de Saint-Etienne, aurait annoncé ce jeudi au gardien de but arrivé à l'ASSE à l'été 2011 qu'il allait titulariser Jessy Moulin ce dimanche pour la réception de Reims (26e journée de L1).

Si les raisons de cette décision n'ont pas encore été dévoilées, l'ancien portier de l'AS Monaco serait écarté pour un match, dans un premier temps. Contrairement à certaines saisons passées, Stéphane Ruffier n'est plus aussi décisif dans le but des Verts. En effet, l'international français (3 sélections) a déjà encaissé 49 buts depuis l'ouverture de la saison 2019-2020. Il s'agit ici de son pire total depuis neuf ans.

Vidéo - M'Vila poussé vers la sortie par Puel, des cadres fragilisés : Grand ménage en vue chez les Verts 02:55

Cette décision intervient dans un contexte où Claude Puel ne semble plus convaincu par plusieurs cadres de l'équipe stéphanoise. Mais surtout dans une situation sportive très compliquée. Saint-Etienne vient d'enchaîner quatre défaites et reste à deux points de Dijon, actuellement en position de barragiste. La tempête couve et son entraîneur a choisi de sacrifier le gardien le plus capé de l'histoire des Verts.