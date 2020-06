Saison 2020-2021 : la FFF valide les dates de reprise du National et de la D1 Féminine

La Fédération Française de football a annoncé vendredi que la saison 2020-2021 de National reprendrait ses droits le 21 août et que la reprise de la D1 féminine était fixée au 5 septembre. La FFF a cependant souligné que ces dates "restaient soumises à d'éventuelles modifications en fonction de l'évolution de la situation sanitaire".

La FFF a fixé vendredi les dates de ses principaux championnats. La saison 2020-21 de National débutera le vendredi 21 août, deux semaines avant le coup d'envoi de la D1 féminine prévu le 5 septembre, a annoncé vendredi la Fédération française de football. La FFF a validé les dates de reprise de la plupart de ses championnats nationaux, mais ce calendrier "reste soumis à d'éventuelles modifications en fonction de l'évolution de la situation sanitaire" et "des prochaines orientations du gouvernement concernant la reprise des compétitions de sport collectif", a précisé l'instance dans un communiqué.

En D1 féminine, Lyon partira en tant que tenant du titre après avoir été sacré champion, tandis qu'Issy-les-Moulineaux et Le Havre seront les deux promus, selon le barème retenu. Le National récupérera en son sein Orléans et Le Mans. Leur relégation a été actée par la FFF qui a refusé le principe d'une Ligue 2 à 22, sans clubs relégués.

Puis viendra dès le 22 août le National 2, et une semaine plus tard le National 3, tandis que les championnats féminins reprendront le week-end des 5 (D1) et 6 septembre (D2). Le samedi 12 septembre sera par ailleurs donné le coup d'envoi de la saison du championnat de Futsal de Division 1, a précisé la FFF.

