L'heure de la grande reprise a sonné. Ligue 1, Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga... Les "grands" championnats font leur retour d'ici peu, et certains avec de l'avance en raison de la Coupe du monde (12 novembre-18 décembre) prévue au Qatar. Mais à quelles dates et quels horaires sont programmés les premières journées ? Quel calendrier et quel programme pour la saison 2022-2023 ? Et qui diffusera les rencontres cette saison en direct vidéo ? Voici notre guide pratique.

Ligue 1

Dates de reprise : 5, 6 et 7 août 2022

: 5, 6 et 7 août 2022 Diffuseur : 8 matches pour Prime Vidéo, 2 pour Canal +

: 8 matches pour Prime Vidéo, 2 pour Canal + Affiches de la première journée : OL-Ajaccio (05/08, 21h00), Clermont-PSG (06/08, 21h00), OM-Reims (07/08, 20h45)

Premier League

Dates de reprise : 5-6-7 août

: 5-6-7 août Diffuseur : Canal +

: Canal + Affiches de la première journée : Fulham-Liverpool (06/08, 13h30), Everton-Chelsea (06/08, 18h30), West Ham-Manchester City (07/08, 17h30)

Serie A

Dates de reprise : 12-13-14 août

: 12-13-14 août Diffuseur : BeIN SPORTS

: BeIN SPORTS Affiches de la première journée : AC Milan-Udinese (13/08, 18h30), Lecce-Inter (13/08, 20h45), Juve-Sassuolo (14/08, 20h45),

Liga

Dates de reprise : 12-13-14-15 août

: 12-13-14-15 août Diffuseur : BeIN SPORTS

: BeIN SPORTS Affiches de la première journée : Barça-Rayo Vallecano (13/08, 21h00), Almeria-Real Madrid (14/08, 22h00)

Bundesliga

Dates de reprise : 5-6-7 août

: 5-6-7 août Diffuseur : BeIN SPORTS

: BeIN SPORTS Affiches de la première journée : Eintracht Francort-Bayern Munich (05/08, 20h30), Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (06/08, 18h30)

