Salto arrière et frappe sous la barre : l'incroyable penalty d'un attaquant en Russie

Le Buzz

Le monde se divise en deux catégories : ceux qui ratent leur penalty et ceux qui transforment leur penalty. Il faudrait en rajouter une troisième pour Norik Avdalyan : ceux qui marquent leur penalty avec la manière. Cet attaquant russe de 22 ans qui évolue en équipe réserve du Rubin Kazan fait sensation depuis ce week-end. Et pour cause : le jeune homme a transformé un penalty à l'aide d'un salto arrière lors d'un match universitaire. Le gardien n'y a vu que du feu.

Le plus fou, c'est que ce n'est pas la première fois qu'Avdalyan réussit ce tour de magie. Fin 2017, il s'y était déjà essayé avec succès.

On vous laisse avec une dernière vidéo aux allures de tutoriel si le coeur vous en disait d'essayer (ce qu'on ne vous recommande absolument pas).