Sancho, Ramsey, Cissé... Les 5 infos mercato qui vous ont échappé dimanche

TRANSFERTS - Conseillé par son sélectionneur Gareth Southgate, Jadon Sancho pourrait finalement rester à Dortmund, tandis que la Juve aurait proposé Aaron Ramsey en prêt à Tottenham. Djibril Cissé se lancera-t-il de son côté un dernier défi original ? Voici notre bulletin mercato du jour.

Sancho parti pour rester

Selon l’hebdomadaire britannique Mail on Sunday, Jadon Sancho pourrait bien jouer au moins une saison de plus sous le maillot de Dortmund. Le club allemand n’est pas prêt à céder son ailier britannique à moins de 100 millions de livres sterling (un peu plus de 111 millions d’euros), ce qui dissuaderait notamment Manchester United, l’un des principaux clubs intéressés. Le joueur écouterait aussi attentivement les conseils du sélectionneur anglais Gareth Southgate en vue de l’Euro 2021 : un changement de club, et le temps de s’y adapter, pourrait lui coûter un temps de jeu précieux dont il dispose déjà en Allemagne.

Notre avis : Il semble peu probable que Sancho parte au prix fixé par Dortmund dans ce mercato touché économiquement par les conséquences de la crise du coronavirus. Les négociations s’annoncent serrées.

Ramsey proposé à Tottenham

Un an seulement après son arrivée à la Juventus Turin, Aaron Ramsey va-t-il refaire ses valises pour l’Angleterre ? C’est en tout cas ce que laisse entendre The Sun on Sunday selon lequel le club italien a proposé le Gallois en prêt à Tottenham. Les Spurs, qui ont souffert l’hiver dernier d’un manque de profondeur de banc au milieu et en attaque, pourraient se laisser tenter par le milieu offensif, alors que la Juve tenterait, de son côté, de réduire ses coûts (le salaire de Ramsey est d’environ 445 000 euros la semaine).

Notre avis : Ce serait sûrement une bonne affaire pour les deux clubs et le joueur qui n’a pas réussi à s’imposer du côté de la "Vieille Dame" et pourrait ainsi se relancer.

Vers un échange Lacazette - Partey ?

Restera ou pas ? L’avenir d’Alexandre Lacazette, dont le contrat expire en 2022, à Arsenal est aussi incertain que celui de son compère d’attaque Pierre-Emerick Aubameyang (lié jusque fin 2021). Mais si Mikel Arteta parvient à convaincre le Gabonais de prolonger son contrat, le Français, lui, pourrait être amené à voir ailleurs d’après ESPN. Et alors que les Gunners cherchent un milieu de terrain et que l’Atlético de Madrid aimerait enrôler un avant-centre, l’idée d’échanger Lacazette et Thomas Partey serait envisagée par les deux clubs.

Notre avis : Une telle opération s’annonce complexe en raison de la valeur de Lacazette (pas moins de 60 millions de livres, soit 66 millions d’euros), mais aussi de la volonté des deux joueurs concernés. L’attaquant français doit rencontrer ses dirigeants dans les prochains jours et sa situation est, de toute façon liée à celle d’Aubameyang. Le club londonien ne peut pas se permettre de perdre deux attaquants cet été.

Villas Boas définit ses trois priorités

Selon La Provence, le technicien portugais, qui a choisi de poursuivre l'aventure à l'Olympique de Marseille, a fixé trois priorités de recrutement : un défenseur central pouvant aussi jouer sur un côté, un milieu défensif et un attaquant. M'Baye Niang est évoqué dans ce cadre depuis plusieurs semaines, tandis que le nom de l'international mexicain Carlos Salcedo (26 ans) circule pour renforcer l'arrière-garde.

Notre avis : En difficulté financière et dans le viseur de la chambre d'instruction de l'Instance de contrôle financier, l'OM devra avant tout vendre. Si le club parvient à récolter quelque 60 millions d'euros en dégraissant, il pourra alors envisager de se renforcer. Dans cette optique, se faire prêter avec option d'achat Salcedo notamment ne serait pas une mauvaise affaire.

Cissé pourrait rebondir… à Chypre

Alors qu’il clame depuis plusieurs semaines son envie de retrouver la Ligue 1 pour passer la barre des 100 buts dans le championnat de France, Djibril Cissé pourrait reprendre le cours de sa carrière en… D2 chypriote. C’est en tout cas ce que clame le président de l’Ermis Aradippou, Lucas Fanieros. "Nous lui avons parlé et il est sûr de faire son retour sous le maillot d'Ermis. Cissé a peut-être 38 ans, mais il est dans une bien meilleure forme que de nombreux joueurs. Il court tous les jours, il s'entraîne et il est en forme", n’a-t-il pas hésité à affirmer au site gazzetta.gr.

Notre avis : Ce serait assurément un coup marketing intéressant pour le club chypriote, mais aussi le signe que Cissé n’a pas reçu d’offre en France. Retraité depuis trois ans, l’ancien joueur de Liverpool s’était depuis consacré à la musique.

