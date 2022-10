Pas de Nkunku mais RB profite de ses Français pour se qualifier quand même. Le défenseur tricolore des "Taureaux", Mohamed Simakan, avec un but (68e) et une passe décisive, a été l'un des grands artisans de la qualification. A la peine en championnat, où ils figurent à une décevante dixième place, les hommes de Marco Rose ont profité de cette rencontre pour reprendre confiance. Le salut du RB Leipzig est venu de son attaquant Youssouf Poulsen, titularisé pour l'occasion, et qui a su convertir tour à tour les offrandes de Simakan (33e) et d'André Silva (36e).

Une ouverture du score cruelle pour les visiteurs qui se sont bien défendus dans la première demi-heure jusqu'à faire trembler la barre d'un Blaswich médusé (20e). Leipzig a profité de la deuxième mi-temps pour confisquer le ballon à Hambourg et sceller l'issue du match par Mohamed Simakan (68e) sur corner puis par Benjamin Henrichs sur contre-attaque (81e). Le HSV n'a pas existé offensivement hormis sur un centre détourné de Dompé (59e).

Dans les autres rencontres, Francfort, adversaire de Marseille en Ligue des champions, a validé en début de soirée son billet pour les huitièmes en écartant le club de D5 du Stuttgarter Kickers (2-0). Dans le choc de la journée entre deux pensionnaires de Bundesliga, Hoffenheim a confirmé son statut d'équipe en forme en laminant Schalke 04 (5-1). Le match était déjà acquis au TSG à la mi-temps sur le score sans appel de 3-0.

La surprise de la soirée est devenu de Darmstadt, leader de deuxième division, qui est parvenu à éliminer le Borussia Mönchengladbach, 6e de première division (2-1). Les seizièmes de finale de la Coupe d'Allemagne s'achèveront mercredi. Le Bayern Munich, qui n'a plus passé le 2e tour de la compétition depuis l'édition remportée en 2020, tentera de briser cette malédiction à Augsbourg, qui l'a battu 1-0 en championnat le 17 septembre.

Les résultats des 16es de finale

RB Leipzig (D1) - Hambourg (D2) 4 - 0

Lubeck (D4) - Mayence (D1) 0 - 3

Stuttgarter Kickers (D5) - Eintracht Francfort (D1) 0 - 2

Mannheim (D3) - Nuremberg (D2) 0 - 1

Elversberg (D3) - Bochum (D1) 0 - 1

Eintracht Braunschweig (D2) - Wolfsburg (D1) 1 - 2

Hoffenheim (D1) - Schalke 04 (D1) 5 - 1

Darmstadt (D2) - Mönchengladbach (D1) 2 - 1

Mercredi 19 octobre

(18h00) Hanovre (D2) - Dortmund (D1)

Fribourg (D1) - St Pauli (D2)

Sandhausen (D2) - Karlsruhe (D2)

Paderborn (D2) - Werder Brême (D1)

(20h45) Augsbourg (1) - Bayern Munich (1)

Stuttgart (1) - Bielefeld (2)

Union Berlin (1) - Heidenheim (2)

Jahn Regensburg (2)- Fortuna Dusseldorf

