Des nouvelles rassurantes. L'état de santé de la légende du football brésilien Mario Zagallo, 90 ans, hospitalisé pour une infection respiratoire, évolue bien, a annoncé lundi la clinique de Rio de Janeiro où il a été admis.

Zagallo "présente une bonne évolution, avec des preuves cliniques et des analyses qui attestent d'une bonne réponse au traitement ordonné par l'équipe médicale", a fait savoir l'hôpital Barra D'Or dans un communiqué. Double champion du monde en tant que joueur et entraîneur de la mythique Seleçao lauréate en 1970, le "Vieux loup", qui aura 91 ans le 9 août, a été admis dans une unité de soins semi-intensifs mardi dernier pour une infection respiratoire.

Zagallo est le premier à avoir remporté la Coupe du Monde en tant que joueur (1958 et 1962), puis en tant qu'entraîneur (1970), bien avant l'Allemand Franz Beckenbauer (1974 et 1990) et le Français Didier Deschamps (1998 et 2018).

Triple vainqueur de la Coupe du monde

Il est à ce jour le seul à avoir pris part à cinq finales de Mondial, dont une seule perdue, contre la France, en 1998, en tant que sélectionneur. Lors de l'édition précédente, en 1994, aux Etats-Unis, il était assistant de Carlos Alberto Pareira, lors du quatrième des cinq titres mondiaux du Brésil.

Mais son chef-d'oeuvre incontestable reste le Mondial 1970, au Mexique: fraîchement nommé sélectionneur, il avait mené le Brésil à son troisième sacre planétaire avec un jeu spectaculaire et une constellation de cracks comme Pelé, Jairzinho, Tostao, Gerson ou encore Rivellino.

