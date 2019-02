Sedan poursuit en justice le prince saoudien Fahad Al Saud

Le club de Sedan a assigné le prince saoudien Fahad Al Saud devant le tribunal de commerce de Sedan pour non respect de ses engagements, a-t-on appris mercredi auprès du président du club Marc Dubois, confirmant une information de l'Ardennais. Le club qui évolue en National 2 réclame près de 2,4 millions d'euros de dédommagement.

En janvier 2016, le dignitaire saoudien était entré à hauteur de 40% au capital de ce club, bastion en difficulté du football ouvrier et double vainqueur de la Coupe de France en 1956 et 1961. Il promettait alors d'investir entre 50 et 60 millions d'euros dans le centre de formation que le club gère à Bazeilles près de Sedan. Aucun acte n'avait suivi cette annonce.

De l'espoir de fonds à la descente aux enfers

La désertion du prince avait eu de graves conséquences pour le club : départ de l'entraîneur recruté pour l'occasion, l'ex-entraîneur de l'équipe de France Roger Lemerre, ainsi que des joueurs et des cadres, un budget retoqué par les instances fédérales, une relégation en National 2, une fin de saison 2016/2017 plombée par une perte de deux millions d'euros.

"Poursuivre est pour nous une question de principe", a assuré à l'AFP Marc Dubois, qui pointe le préjudice moral et l'atteinte à l'image du club mais également la perte de 215.000 euros d'honoraires de négociation et d'études versées entre 2013 et 2016 à la société French Saoudienne Consulting (Fresaco), aujourd'hui dissoute, créée par deux intermédiaires du prince Fahad Al Saud.

Initialement prévue le 5 février, l'audience du tribunal de commerce de Sedan a été reportée à une date ultérieure.