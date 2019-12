L'entraîneur roumain Mircea Lucescu en discussion avec Santos

Mardi, Mircea Lucescu a confirmé qu'il pourrait bien succéder à l'Argentin Jorge Sampaoli sur le banc de l'actuel deuxième du championnat brésilien. "L'offre de Santos est concrète et sérieuse", a déclaré le technicien de 74 ans, au quotidien roumain Gazeta sporturilor, se disant "honoré" de la proposition. "Ce serait très loin de la maison, a-t-il cependant ajouté. C'est l'unique empêchement. Et ma femme n'est pas très enchantée par cette perspective".

L'ancien coach du Shakhtar Donetsk, avec lequel il a remporté 22 trophées entre 2004 et 2016, prendra sa décision "après le Nouvel An" et a assuré avoir "d'autres propositions intéressantes".