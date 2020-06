Malgré la pandémie de coronavirus, qui sévit durement actuellement en Amérique du Sud, le football a repris ses droits au Brésil. Jeudi, Flamengo, qui avait menacé de boycotter le championnat, a battu Bangu (3-0) au Maracana. Avant la rencontre, des supporters ont manifesté devant le stade pour dénoncer cette reprise.

L'Amérique du Sud est actuellement l'épicentre de la pandémie de coronavirus. Et notamment le Brésil qui compte plus de 45 000 décès à cause du Covid-19. Pourtant la reprise a sonné jeudi pour Flamengo qui a battu Bangu (3-0), au Maracana, grâce à des buts de Giorgian de Arrascaeta, Bruno Henrique et Pedro Rocha. Au Brésil, la reprise est loin de faire l'unanimité, y compris parmi les clubs : Fluminense et Botafogo, deux des quatre grandes équipes de la ville, ont menacé de boycotter le tournoi et d'attaquer la fédération en justice.

Play Icon

Football Barça - Setién : "Griezmann peut parfaitement s’adapter" IL Y A 15 MINUTES

Avant la rencontre de jeudi, des supporters de six clubs se sont rassemblés près du Maracana pour protester contre les gouvernements fédéraux et régionaux ainsi que la mairie, qui a donné son feu vert pour le retour du football. Malgré ces critiques, les compétitions pourraient reprendre prochainement dans d'autres Etats fédéraux. Le championnat national aurait dû commencer début mai, à l'issue des compétitions locales de chaque Etat, mais aucune nouvelle date n'a été arrêtée.

Play Icon

Football 30e j. - Mourinho : "Ndombélé est prêt" IL Y A 25 MINUTES