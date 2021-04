Voilà une histoire qui a fait les choux gras de la presse brésilienne ces dernières heures. Déclaré positif au Covid-19 à deux reprises ces derniers jours, Luiz Adriano était invité à respecter une quarantaine, conformément aux réglementations des autorités de santé. Cependant, l'attaquant brésilien n'est pas allé au bout de la période imposée et a rompu son isolement... pour amener sa mère faire des courses.

Et la mésaventure de l'attaquant de Palmeiras a été révélée au grand jour lorsque ce dernier a percuté un cycliste sur le parking d'un supermarché. Un accident surprenant, mais heureusement sans gravité pour la victime de l'international brésilien. Mais qui a mis l'ancien attaquant vedette du Shakhtar Donetsk dans un sacré embarras.

Des regrets et deux finales "à la trappe" pour Luiz Adriano

Dans un message publié sur son compe Instagram, Luiz Adriano s'est d'ailleurs excusé et expliqué pour cet incident. "A toute la famille Palmeiras, je ne pourrai malheureusement pas être présent au match de demain. (...) On m'a ordonné de rester à la maison en quarantaine, mais hier je suis allé au supermarché pour emmener ma mère, qui ne sait pas conduire, faire des courses. Je n'ai pas quitté ma voiture et je portais un masque, mais j'ai fini par être impliqué dans un accident où un vélo a heurté la voiture à la sortie du parking. (...) Tout le monde va bien heureusement. Oui, je n'aurais pas dû quitter la maison, j'ai fait une erreur." Alors que le Brésil subit une nouvelle vague hors de contrôle, l'attaquant a tenu à rappeler l'importance du respect des gestes barrières.

Palmeiras a d'ores et déjà sanctionné financièrement et administrativement son joueur pour cet écart de conduite. Un "dérapage" qui ne fait pas les affaires du club de São Paulo, vainqueur de la Copa Libertadores en janvier dernier, puisqu'il devra (encore) faire sans son meilleur buteur de la saison dernière pour les prochains jours alors que deux rendez-vous majeurs approchent.

Si l'attaquant était déjà forfait pour le match de Recopa Sudamericana (ndlr, équivalent de la Supercoupe d'Europe avec un duel aller/retour entre le vainqueur de la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana) face aux Argentins de Defensa y Justicia ce mercredi, il manquera également le match de Supercoupe du Brésil, dimanche face à Flamengo. Oui, la sortie de route de Luiz Adriano a décidément de sacrées conséquences pour tout le monde.

Brazil; Libertadores Cup, Final, Palmeiras versus Santos; Luiz Adriano of Palmeiras celebrates after the match Crédit: Imago

