Football

Serie A - Il y a 18 ans, le premier triplé de Trezeguet avec la Juventus

Le 28 avril 2002, David Trezeguet inscrivait son premier triplé avec la Juventus en Serie A, contre le Brescia de Roberto Baggio et Pep Guardiola. Le début d'une belle et longue histoire d'amour entre le champion du monde français et la Vieille Dame.