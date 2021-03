Avec ce succès acquis grâce à Rade Krunic et Diogo Dalot, Milan, deuxième, met la pression sur l'Inter Milan, leader avec trois points d'avance avant d'affronter l'Atalanta Bergame (5e) lundi. Les Milanais se sont bien repris depuis leur lourde défaite dans le derby face au rival interiste (3-0) le 21 février, prenant 7 points sur 9 possibles depuis.

Dix jours décisifs attendent le Milan

En l'absence de son buteur Zlatan Ibrahimovic (14 réalisations), blessé à l'adducteur gauche, l'entraîneur lombard Stefano Pioli avait titularisé Rafael Leao en pointe. Mais c'est le Bosnien Rade Krunic qui s'est illustré à Vérone: le milieu de terrain a inscrit un superbe coup franc en pleine lucarne, trompant Marco Silvestri (27e, 1-0). Ce joli but en a précédé un deuxième, marqué par Diogo Dalot en début de seconde période. Le latéral portugais prêté par Manchester United a décroché une lourde frappe hors de portée de Silvestri, son premier but en Serie A, pour doubler la mise et mettre Milan à l'abri (50e, 2-0).

Légèrement touché à la cuisse en début de match, le gardien Gianluigi Donnarumma a pu terminer la rencontre. C'est la première défaite de l'Hellas Vérone à domicile en 2021, qui stagne en milieu de tableau (8e). Milan aborde de la meilleure des façons dix jours qui seront décisifs pour sa saison, avec la double confrontation face à Manchester United en Ligue Europa (11 et 18 mars) entrecoupée de la réception de Naples en championnat dimanche prochain.

Plus tôt samedi, la Roma avait battu le Genoa 1-0 pour remonter à la quatrième place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. La Juventus, quatre points au classement derrière Milan, s'était elle imposée samedi contre la Lazio Rome (3-1), confortant sa place sur le podium (3e). Dans l'affiche de cette 26e journée, l'Inter Milan, en tête du championnat, reçoit l'Atalanta Bergame (5e) lundi et voudra reprendre six longueurs d'avance sur les Rossoneri.

