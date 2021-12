Naples a manqué l'occasion de revenir sur le leader AC Milan, accroché samedi à Udine (1-1), en s'inclinant pour la deuxième fois de suite à domicile, contre Empoli (0-1), dimanche lors de la 17e journée de Serie A.

Trois jours après une belle victoire décisive contre Leicester (3-2) pour se qualifier pour les 16e de finale de la Ligue Europa, le Napoli a été abandonné par la réussite. Malgré une domination totale, les joueurs de Luciano Spalletti, suspendu et en tribunes, se sont fait surprendre sur un corner en seconde période, avec une tête involontaire de Patrick Cutrone qui a trompé David Ospina (70e).

Ad

Liga Le jour où Umtiti est redevenu un footballeur professionnel à part entière IL Y A 2 HEURES

Choc face à l'AC Milan dimanche prochain

Les attaquants napolitains eux ont vu la chance les fuir avec deux tirs sur les montants (Eljif Elmas, 24e, puis Andrea Pettagna, 72e) et un gardien toscan Guglielmo Vicario parfait devant Hirving Lozano (42e), Matteo Politano (65e) ou Lorenzo Insigne (69e).

Malgré un siège final, Naples concède sa deuxième défaite de suite en championnat dans son stade Diego Maradona et confirme son coup de frein en Serie A avec une seule victoire lors des six derniers matches (pour deux nuls et trois défaites).

Leader il y a deux journées, le Napoli (36 pts) recule à la quatrième place, à trois longueurs de l'AC Milan (39 pts), leader provisoire en attendant le match de l'Inter Milan (2e, 37 pts) en soirée contre le relégable Cagliari (18e). Seule bonne nouvelle: Spalletti a retrouvé certains des blessés des dernières semaines (Insigne, Anguissa) au moment d'aller défier les Rossoneri dimanche prochain.

Ligue 1 Un flocage doré pour célébrer Messi : le très beau maillot du PSG pour défier Monaco IL Y A 2 HEURES