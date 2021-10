Naples continue d'engranger. Les Partenopei se sont imposés à Salerne (0-1) dimanche, pour enchaîner un deuxième succès de rang et décrocher une 10e victoire cette saison. En cas de succès contre l'AS Rome (20h45), le Milan resterait à égalité de points avec Naples, mais dans le cas d'un nul ou d'une défaite, l'équipe de Luciano Spalletti se retrouverait seule en tête d'une Serie A qu'elle domine pour l'heure avec un seul match nul et aucune défaite (comme Milan avant son match à Rome).

A Salerne, l'unique but du match a été marqué par le milieu de terrain polonais Piotr Zielinski, du gauche dans la surface de réparation, au terme d'une action confuse devant le but du gardien slovène Vid Belec (61e). Les événements se sont un peu emballés ensuite avec deux exclusions en sept minutes, celle du Chypriote Grigoris Kastanos côté Salernitana pour un tacle à retardement sur la cheville droite du Camerounais Franck Zambo Anguissa (70e), puis celle de l'autre Sénégalais Kalidou Koulibaly pour une faute sur le Nigérian Simy. Deux exclusions survenues après visionnage de la VAR.

Ribéry ne brille pas

Le coup franc à la limite de la surface de réparation qui a suivi cette seconde exclusion a été tiré par Franck Ribéry mais le tir du Français a été détourné par Giovanni Di Lorenzo, venu sur sa ligne de but couvrir le côté droit des cages gardées par le Colombien David Ospina, ancien de l'OGC Nice. Le vétéran Ribéry, promu capitaine, a semblé accuser le poids de ses 38 ans dimanche, ne faisant à aucun moment la différence balle au pied.

Naples, également peu à son avantage sur cette rencontre, jouait certes sans ses attaquants Lorenzo Insigne, remplaçant, et Victor Osimhen, blessé. La Salernitana, promu déjà en grande difficulté, reste dix-neuvième et avant-dernière avec 2 victoires, 1 nul et 8 défaites.

