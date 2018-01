20e journée : Ciro Immobile s'offre un quadruplé, Naples met la Juve sous pression

Ciro Immobile est toujours insatiable en 2018. Le buteur de la Lazio a démarré l'année sur les chapeaux de roue en signant quatre des cinq buts de l'éclatante victoire romaine sur le terrain du SPAL (2-5) samedi. L'international italien est le premier joueur parmi ceux des cinq grands championnats à atteindre la barre des 20 buts cette saison et sa performance permet à la Lazio de dépasser provisoirement son voisin romain pour pointer à la quatrième place du classement.

Naples s'est pour sa part bien remis de son élimination en Coupe d'Italie face à l'Atalanta (1-2) en début de semaine. Les Napolitains ont cependant dû patienter jusqu'au milieu de la seconde période pour forcer le verrou de Vérone (2-0). Khalidou Koulibaly (65e) a libéré la formation de Maurizio Sarri qui a assuré son succès avec un deuxième but de José Callejon (78e). Grâce à cette victoire, Naples est assuré de conserver son fauteuil de leader à l'issue du week-end et prend provisoirement quatre points d'avance sur son dauphin, la Juventus Turin, qui se déplace à Cagliari (20h45).

De son côté, Milan a renoué avec la victoire après trois matches sans succès en championnat. Les Milanais ont dominé Crotone à San Siro sur la plus petite des marges grâce à un but de Leonardo Bonucci (9e) et remontent à la 10e place du classement. La surprise du jour est venue de Benevento où le promu s'est offert le scalp de la Sampdoria, sixième au classement, pour s'offrir sa deuxième victoire consécutive en championnat (3-2) après avoir démarré la saison par 14 défaites d'affilée. Benevento reste bon dernier mais revient à la huit longueurs du premier non-relégable, le SPAL.