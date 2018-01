20e journée : La Juventus s'impose à Cagliari (0-1) et reste sur les talons de Naples

La Juventus s'accroche à Naples. Mise sous pression après la victoire napolitaine sur Vérone dans l'après-midi (2-0), la Vielle Dame a répondu samedi soir en allant s'imposer à Cagliari sur un but de Federic Berardeschi à l'approche du dernier quart d'heure (0-1). Un succès qui permet à la formation de Massimiliano Allegri de rester à une longueur de celle de Maurizio Sarri, toujours en tête du classement.

Le but de Bernardeschi a été contesté par les joueurs sardes avec un coup de coude asséné par Mehdi Benatia à Leonardo Pavoletti au départ de l'action. Et à l'arrivée, Douglas Costa a pu trouver un espace entre deux défenseurs locaux pour adresser un centre repris victorieusement par l'ancien milieu de la Fiorentina.

Avec Blaise Matuidi titulaire dans l'entrejeu, la Juventus avait manqué de réussite en début de match avec un coup franc de Paulo Dybala renvoyé par la transversale (9e) et une frappe de Benardeschi sur le poteau (17e). Mais elle a également été sauvée par son poteau sur une tentative de Diego Farias déviée par un Wojciech Szczesny inspiré dans le but turinois (44e). La Juve a parfois souffert, elle a aussi dû déplorer les blessures de Dybala et Sami Khedira, mais elle reste bien sur les talons de Naples. Et ce duel passionnant est bien parti pour durer.