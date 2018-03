Accroché, Naples fait une passe décisive à la Juventus

Naples peut s'en mordre les doigts après avoir perdu deux points précieux samedi à Sassuolo (1-1). Dominateurs mais maladroits, et manifestement entamés physiquement pour certains, les Napolitains sont même passés tout près de la catastrophe en n'égalisant qu'en fin de match, sur un but contre son camp de Rogerio (81e). Auparavant, Sassuolo avait trouvé l'ouverture grâce à Politano (22e) et Naples avait gâché énormément d'occasions, par Insigne notamment, et buté sur le gardien de Sassuolo Consigli, lui même sauvé par sa barre sur un retourné de Milik.

Le printemps est décidément compliqué pour l'équipe de Maurizio Sarri, qui n'a pris que cinq points lors des quatre derniers matches, un rythme insuffisant pour continuer à menacer la Juventus. Avant la trêve, les Turinois avaient laissé un peu d'espoir à leurs poursuivants en concédant un inattendu match nul face à la Spal, qui avait permis à Naples de revenir à deux longueurs. Mais en battant Milan dimanche soir, ils retrouveraient un confortable matelas de quatre points de marge.