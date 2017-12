L'Atalanta plonge Milan un peu plus dans le doute

Milan n'en finit plus de couler. Déjà défait la semaine passée face à l'Hellas Vérone (3-0), les Rossoneri se sont inclinés une nouvelle fois face à l'Atalanta samedi (0-2). L'AC Milan est 11e, alors qu'approche le derby du 27 décembre face à l'Inter en Coupe d'Italie.

Bryan Cristante a ouvert le score en première période après un coup franc repoussé (32e), inscrivant son 9e but de la saison avec l'Atalanta toutes compétitions confondues. Ilicic a doublé la mise après la pause (71e), et enfoncé encore un peu plus les Milanais. Gennaro Gattuso n'a toujours pas trouvé la solution.