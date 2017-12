Benevento signe sa première victoire après avoir pris un point en 18 journées

Jour de gloire et jour historique pour Benevento. Le petit club de Campanie, promu pour la première fois de son histoire en Serie A cette saison, a vécu un baptême du feu bien difficile : 18 journées, un nul, un point, et dix-sept défaites. Un point déjà miraculeux puisqu'il avait été obtenu au bout du temps additionnel contre l'AC Milan, grâce à un but de... son gardien, Alberto Brignoli, monté pour l'occasion.

Cette fois, ce n'est pas un mais trois points que Benevento a donc réussi à prendre. Samedi, lors de la 19e et dernière journée de la phase aller, les Stregoni ont fait de ce 30 décembre une date mémorable en s'imposant à domicile contre le Chievo Vérone (1-0), grâce à un but de Massimo Coda peu après l'heure de jeu. A la réception d'un centre venu de la gauche après un corner, l'attaquant a trompé à bout portant Stefano Sorrentino, le portier du Chievo.

Quatre points: le mois de décembre a donc presque été fastueux pour Benevento. Après avoir enchaîné une incroyable série de 14 défaites consécutives, le promu avait en effet pris son premier point le 3 décembre. L'équipe à la sorcière sur le maillot avait ensuite repris sa triste routine avec trois revers supplémentaires mais samedi, elle s'est offert un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année. Pas encore de quoi croire au maintien mais, après tout, le premier non-relégable n'est qu'à 11 points...