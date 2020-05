Coronavirus : un cas suspect déclaré à Bologne

Un football et un masque (coronavirus)

SERIE A - Le club italien de Bologne a annoncé mercredi qu'un membre de son staff pourrait être positif au coronavirus. Les résultats définitifs sont prochainement attendus. D'ici-là, les joueurs reprendront les entraînements individuels ce jeudi.

Bologne a annoncé mercredi qu'un membre de son staff pourrait être atteint du coronavirus. Ce dernier est actuellement dans l'attente d'un résultat définitif. "La dernière série d'examens auxquels a été soumis le groupe-équipe a révélé un cas de positivité suspecté au Covid-19 sur un membre du staff", a écrit l'équipe de serie A dans un communiqué. "Dans l'attente de développements ultérieurs et par précaution, l'équipe reprendra dès demain (ndlr : jeudi) les entraînements individuels et à des horaires différenciés, sans utilisation de locaux communs", ajoute le club, 10e du championnat avant son interruption en mars.

"Si ce cas positif était confirmé, le groupe-équipe (joueurs et staff) serait placé en quarantaine", ajoute le club. Cette annonce intervient à la veille d'une réunion entre le ministre des Sports Vincenzo Spadafora et les instances dirigeantes du football italien, à l'issue de laquelle doit être annoncé si et quand pourra reprendre le championnat d'Italie.

